Token: dopo la Roma anche il Barcellona sbarca sulla blockchain

Non solo Roma e Juventus. Dopo lo sbarco ufficiale del club di Trigoria sulla app di fan engagement e assegnazione di premi Socios.com, anche il Barcellona ha deciso di sbarcare sulla blockchain lanciando un proprio token grazie ad una partnership stretta con l’azienda Chiliz. Il nome del token si chiama BAR e servirà ai tifosi per esprimere il proprio voto su alcune decisioni riguardanti il club blaugrana. Inoltre per ogni azione effettuata sull'app i tifosi accumuleranno dei punti validi per acquistare merchandise, biglietti e molto altro.