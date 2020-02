Spalletti: "Futuro a Roma? Non so cosa capiterà. Giallorossi in buone mani con Fonseca"

E' tornato a parlare Luciano Spalletti dopo l'esperienza sulla panchina dell'Inter: "E' stato un anno particolarmente intenso, una stagione per certi versi complicata. Forse per questo che la classifica alla fine ha avuto anche più valore con il raggiungimento della Champions". In occasione degli Italian Sport Awards - il Gran Galà del Calcio riservato ai migliori atleti del calcio della stagione calcistica 2018/2019 - l'ex allenatore della Roma ha parlato anche del proprio futuro: "Pronto per un'altra esperienza? Fosse stato per me non avrei mai smesso. E' facile parlare del mio futuro: ho bisogno di un'altra sfida come quelle degli anni precedenti. Vengo dallo Zenit, dalla Roma e dall'Inter, dove ci si doveva rimboccare le maniche per riuscire ad emergere da situazioni complicate", le dichiarazioni riportate dal portale sportivo.

"Napoli? Penso che abbia scelto bene. Gattuso è un allenatore giovane, emergente, che sta mettendo a posto le cose. Io non sono stato contattato dal Napoli. Sono stato contattato dal Milan, come sapete dopo poco che ero stato esonerato. Poi è stato deciso di pagarmi rimanendo a casa e sono rimasto a casa", ha concluso.

Tra futuro e campionato in corso, Spalletti ha parlato anche di Roma: "Tornare a Roma in futuro? Non so cosa capiterà. Mi farà piacere se ci sarà da prendere delle posizioni importanti per ridare forza a un risultato e ridare soddisfazioni agli sportivi. Non so chi potrà avere bisogno: mi sembra che la Roma sia in buonissime mani. Anzi, mi sembra che Fonseca sia stato bravissimo: lui ha una sua cultura calcistica e l'ha adattata bene alla situazione di Roma". Infine, anche un pensiero su Alessandro Florenzi, passato in prestito al Valencia: "Purtroppo quando si lavora in un posto si ha a che fare con le cose di quel posto. E non si può accostare questo momento a un altro momento, è una valutazione che va fatta in tempo reale, dentro il contesto lavorativo del momento. Non so rispondere. Florenzi è sicuramente un buon calciatore. L'hanno dato in prestito, può darsi che anche lui abbia scelto di andare a giocare per trovare più spazio. Non sono come sia andata".

