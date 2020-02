Serie A, gli stipendi dei dirigenti: a Napoli i più 'ricchi'. Juve e Roma riducono i costi

Un'interessante classifica stilata dal portale che coniuga analisi finanziarie ed economiche al mondo del calcio. Si tratta di una graduatoria sugli stipendi accumulati dai Consigli di Amministrazione dei club più importanti della Serie A. In testa c'è il Napoli, che nella stagione '18/'19 ha garantito ai propri dirigenti quasi 5 milioni e 100 mila euro. Seguono il Milan - 2 milioni e 700 mila euro - e Juventus - 1 milione e 895 mila euro, dato in cui sono comprese le buonuscite riconosciute a Mazzia e Marotta.

Quarta la Roma, con un 1 milione e 133 mila euro per i propri dirigenti nello stesso anno. A spiccare per una riduzione di costi tra la stagione '17/'18 e '18/'19 sono Juventus - che ha ridotto per la bellezza di 7 milioni e 133 mila euro - e Roma - meno 859 mila euro.

