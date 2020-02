Serie A, Fiorentina-Milan 1-1: i rossoneri si portano momentaneamente a -3 dalla Roma

Finisce in parità l'anticipo serale del sabato, con Fiorentina e Milan che si dividono la posta in palio grazie ad un 1-1. Rossoneri in vantaggio col solito Rebic, i viola trovano il pari nel finale grazie al calcio di rigore realizzato da Pulgar. La squadra di Pioli, con questo pareggio, si porta a quota 36 in classifica, momentaneamente a -3 dalla Roma.