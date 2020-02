Serie A, fatal Verona per la Juve: l’Hellas rimonta e passa 2-1

La Juve frena e concede la chance all’Inter di riavvicinarsi alla vetta. Nel posticipo del ventitreesimo turno di Serie A i bianconeri vanno ko per 2-1 in casa del Verona. Nel primo tempo l’intervento del Var annulla un gol a Kumbulla, nella ripresa la sblocca la Juve con il solito Ronaldo (65’). Poi la sorprendente rimonta dell’indice di Juric: l’ex giallorosso Borini (76’) trova il pari, poi nuovo intervento del Var e l’arbitro Massa assegna un rigore all’Hellas per un fallo di mano di Bonucci. Dal dischetto Pazzini (86’) non sbaglia. La Juve resta a 54 punti e domani può essere agganciata dall’Inter, ritmo da Europa per il Verona che sale a quota 34 punti, a -5 dalla Roma