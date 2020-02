La Lega di Serie A decide di avvicinarsi alla Premier League dalla prossima stagione, almeno per quanto riguarda il font dei numeri e dei nomi sulle maglie dei giocatori. Dal prossimo campionato infatti, come riporta il portale Calcio e Finanza, non saranno più gli sponsor o le squadre a decidere lo stile dei nomi e dei numeri, ma verrà creato un "disegno unico" per tutti i club.

(calcioefinanza.it)

