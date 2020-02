Serie A, classifica degli expected goals: Roma al sesto posto e Atalanta al primo

Il noto portale Opta Sport ha rilasciato una classifica dell'attuale Serie A diversa da quella che siamo abituati a vedere tutti i giorni. Il calcolo non è stato eseguito attraverso i tre punti conquistati dai vari club, ma attraverso gli Expected goals prodotti, arrotondando a una sola cifra. In questo caso prima a 59 punti ci sarebbe l'Atalanta, seguita da Inter a 50 e Lazio, Juventus e Milan a pari punti a 47. La Roma in questo caso sarebbe sesta, e non quinta come è attualmente, con 44 punti.

