Sanremo, Gualazzi: "La Roma è l'unica squadra per cui vale soffrire"

In questi momenti si sta tenendo il 70° festival di Sanremo. Raphael Gualazzi, cantante che si è presentato con la canzone "Carioca" ha parlato ai microfoni di Radio 2 svelando la sua fede calcistica, strettamente giallorossa: "Questo calcio, poi sempre del nord, io tifo la Roma, l’unica squadra per cui vale soffrire. Perché noi tifosi della Roma siamo nati per soffrire".