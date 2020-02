Roma-Lecce: predisposto allestimento provvisorio per testare la procedura d'ingresso in vista degli Europei

La Roma, tramite una nota apparsa sul proprio sito, ha comunicato che, in occasione di Roma-Lecce verrà predisposto un allestimento provvisorio per testare la procedura d'ingresso in vista degli Europei che si terranno a partire da giugno e che vedranno interessato lo stadio Olimpico:

"Tale allestimento, deciso di concerto con le Autorità competenti, prevede la predisposizione di 40 canali di accesso di altezza 1,20 mt, posizionati su Viale delle Olimpiadi stessa. In questa sede gli Operatori Steward eseguiranno il rituale controllo di documento, titolo di accesso e pat down che normalmente avviene al passaggio delle barriere di prefiltraggio poste immediatamente dopo. Effettuato il passaggio attraverso tali canali di accesso, il pubblico potrà proseguire verso i consueti cancelli senza ulteriori controlli in fase di prefiltraggio. Si prevede uno snellimento dei tempi di ingresso in relazione alla presenza di un maggior numero di canali di accesso presenti rispetto a quelli normalmente utilizzati."

