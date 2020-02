Roma-Bologna, caso da VAR: negato un rigore su Mkhitaryan per un fuorigioco di Bruno Peres

Caso da VAR in Roma-Bologna: al minuto 62' contatto in area del Bologna tra Mkhitaryan e Bani, con il difensore del Bologna (già ammonito) che spinge a terra il centrocampista giallorosso. L'arbitro Guida lascia correre ma l'azione viene rivista dall'addetto al VAR Irrati, che nega il rigore all'undici di Fonseca. La motivazione è la posizione di fuorigioco di Bruno Peres, che ha preceduto il contatto falloso in area rossoblu. L'azione è ripartita con una punizione per il Bologna