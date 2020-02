'Panchina d'Oro', Nicchi su Commisso: "Arbitri disgustati dal suo comportamento"

A margine dell'evento tenutosi in giornata per l'assegnazione della 'Panchina d'Oro', premio annuale riservato al miglior allenatore della Serie A della stagione passata, ha rilasciato delle dichiarazioni Marcello Nicchi, presidente della Associazione Italiana Arbitri, in risposta alle parole rilasciate dal presidente della Fiorentina Rocco Commisso a seguito di Juventus-Fiorentina. Queste le parole del dirigente della classe arbitrale: "Ho trovato una bella atmosfera oggi. Commisso? Non l'ho visto. Non ho da esprimere niente e non dobbiamo aggiungere altro. Dico semplicemente che gli arbitri italiani sono, usando un termine di chi l'ha usato, disgustati da questo comportamento".