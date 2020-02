Panchina d'oro: Gasperini trionfa davanti ad Allegri e Mihajlovic

Nella giornata di oggi a Coverciano è stato assegnato il premio della "Panchina d'oro", assegnato al miglior allenatore della scorsa stagione. A trionfare è stato Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, che ha superato per numero di voti anche Massimiliano Allegri, lo scorso anno tecnico della Juventus, arrivato terzo e Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, che è arrivato al secondo posto. Nella scorsa stagione l'Atalanta ha chiuso il campionato al terzo posto con 69 punti in classifica, qualificandosi per la Champions League, e dimostrandosi con 77 gol fatti il miglior attacco della Serie A.