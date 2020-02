Notte degli Oscar, 'vince' anche Friedkin: quattro statuette a 'Parasites', distribuito dalla sua casa cinematografica

Notte degli Oscar che ha a che fare, in qualche modo, anche con la Roma. Uno tra i film premiatissimi nel corso della scorsa notte a Los Angeles, infatti, è stato distribuito da Neon, casa di distribuzione di proprietà del Gruppo Friedkin, in procinto di acquisire il club giallorosso. Il film in questione è 'Parasite', pellicola coreana. Quattro statuette per il lungometraggio distribuito da Neon, che si è aggiudicato, fra gli altri, il premio come 'Miglior Film', per la prima volta nella storia degli Oscar consegnato ad una pellicola che non fosse in lingua inglese.

'Parasites' si è aggiudicato anche i premi come 'Miglior Sceneggiatura Originale', 'Miglior Regia' e 'Miglior Film Straniero'.