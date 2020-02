Lipsia, Schick: "Qui sto bene, i tifosi non fischiano mai la squadra"

Patrick Schick, attaccante di proprietà della Roma in prestito al Lipsia, ha rilasciato un'intervista al portale sportivo ceco. L'ex Samp, che nei mesi scorsi ha fatto registrare un certo miglioramento delle prestazioni fornite, ha parlato della sua esperienza tedesca. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

Sul confronto tra calcio italiano e tedesco:

Non direi che è uno stile diverso. Che tu giochi in Italia, Germania o in qualsiasi altra parte del mondo, tanto dipende dall'allenatore che hai. In questo momento, mi sento bene con il sistema che adottiamo qui a Lipsia. Ma sono sicuro di poter essere impiegato in altri sistemi e stili di gioco.