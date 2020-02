Lega Calcio a 8, Gamondi inarrestabile: la squadra di Ferretti vince 8-0 con il Magnitudo

Nella 19^ giornata della Lega Calcio a 8, la Gamondi Roma Calcio a 8, di cui laroma24.it è partner ufficiale, continua a vincere e lo fa con una prestazione maiuscola. Un 8 a 0 senza storie che si aggiunge alla lunghissima serie di risultati utili consecutivi degli uomini di mister Ferretti.

14 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta per la formazione giallorossa del presidente Villani, che con 63 gol fatti e solo 24 subiti, si gode uno strameritato secondo posto in classifica in attesa dello scontro diretto contro la capolista San Paolo C8.