Lega Calcio a 8: Gamondi attesa dal Picasso per accorciare sul San Paolo capolista

10 finali a partire da stasera. Questo resta da affrontare alla Gamondi Roma C8, di cui LaRoma24.it è partner ufficiale, nella corsa al titolo della serie A della Lega Calcio a 8. I ragazzi di mister Ferretti affronteranno in serata, all’Empire Sport Resort, il PSA (Picasso Servizi Antincendio). Per i giallorossi, secondi a quota 46 punti, continua il duello a distanza con il San Paolo capolista in attesa del big match del 2 Marzo.