Lega Basket: Gandini eletto nuovo ad

Nuova avventura per l'ex dirigente giallorosso Umberto Gandini: è il nuovo amministratore delegato della Lega Basket. "La Assemblea della Lega Basket Serie A che si è riunita oggi a Bologna, anche tramite videoconferenza, ha provveduto a istituire la figura dell’Amministratore Delegato individuando all’unanimità nel dott. Umberto Gandini la persona designata all’incarico", si legge nel comunicato.

Di Varese, 60 anni ad aprile, per Gandini si tratta della prima esperienza da manager al di fuori del calcio: in passato ha lavorato al Milan come team manager prima e direttore esecutivo dell'area sportiva poi, quindi è stato ad della Roma dal 2016 al 2018.

(legabasket.it)

