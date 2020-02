Assenza importante per il Lecce in vista della sfida contro la Roma. Filippo Falco si è sottoposto in data odierna a esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione del terzo prossimale del retto femorale sinistro. Il calciatore, che sarà monitorato quotidianamente, ha già iniziato terapia fisica e riabilitativa.

(uslecce.it)

VAI AL COMUNICATO