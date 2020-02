Lazio: si sciolgono gli 'Irriducibili' dopo 33 anni

Addio Irriducibili, dopo 33 anni si sciolgono: una "svolta epocale" per la Curva Nord biancoceleste dell'Olimpico dove da ora sugli spalti ci sara' solo la sigla degli 'Ultras Lazio'. La notizia e' stata annunciata in un comunicato dagli stessi ultra': "Come per tutte le cose della vita, esiste un inizio e, inevitabilmente, una fine. C'e' un tempo per tutto. Anche su quelle storie fantastiche, gloriose, prima o poi, cala il sipario". "Dopo trentatre' anni - si legge - abbiamo deciso di sciogliere il gruppo".

Tutto e' iniziato il 18 ottobre 1987, quando, "in un tranquillo Lazio-Padova, apparve sulle gradinate dello Stadio Olimpico lo striscione Irriducibili. 10 metri di stoffa, scritta bianca, sfondo blu. Un nome che diventera' ben presto il nostro simbolo". Ma "da oggi ci sara' una svolta epocale. Senza precedenti per la Nord. Per la prima volta in curva sara' presente soltanto uno striscione, dietro il quale si identifichera' tutta la tifoseria laziale: Ultras Lazio. Con la stessa voglia di sempre. Stesso entusiasmo, stessa adrenalina" concludono.