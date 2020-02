Razzismo, la Roma si schiera con Marega: "Abbiamo tutti la responsabilità di combatterlo". Kluivert: "Siamo tutti uguali" (FOTO)

Ieri sera l'attaccante del Porto, Moussa Marega, è stato protagonista di un episodio di razzismo durante il match contro il Vitoria. Il giocatore è stato vittima di insulti razzisti da parte dei tifosi avversari, che hanno scatenato la sua reazione in campo punita dall'arbitro addirittura con l'ammonizione. Marega ha così deciso di lasciare il rettangolo di gioco costringendo il proprio allenatore alla sostituzione.

La Roma attraverso il proprio account Twitter ha deciso di schierarsi a sostegno dell'attaccante e di combattere contro ogni forma di razzismo. "La Roma si schiera con fermezza al fianco dell'attaccante del Porto Moussa Marega. Abbiamo tutti la responsabilità di combattere il razzismo e di reagire a ogni sua manifestazione", il messaggio del club giallorosso.

L'#ASRoma si schiera con fermezza al fianco dell'attaccante del Porto Moussa Marega. Abbiamo tutti la responsabilità di combattere il razzismo e di reagire a ogni sua manifestazione. — AS Roma (@OfficialASRoma) February 17, 2020

Arriva anche la vicinanza dell'attaccante romanista Justin Kluivert, che su Instagram ha condiviso uno scatto di Marega accompagnato dal messaggio: "All the same" ("Siamo tutti uguali").