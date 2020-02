Gullit: "Spero che Milan e Roma riescano ad avere il loro stadio"

L'ex stella olandese Ruud Gullit ha parlato all'agenzia di stampa toccando il tema degli stadi in Italia: "Spero che il Milan riesca ad avere un posto, anche la Roma vorrebbe la stessa cosa. E’ bello vedere quello che sta costruendo l’Atalanta. In Italia se si vuole competere con altri paesi del mondo come l’Inghilterra, la Spagna, la Francia, lo devi avere. In Italia il talento c’è sempre, il calcio è sempre di alto livello ma anche in Italia ora si vuole attaccare sempre di più e anche con la Nazionale di Mancini sta andando bene. Anche in Olanda è bello rivedere la Nazionale è molto più divertente. L’Italia può vincere l’Europeo? Potrebbe avere una possibilità, ma ci sono tante squadre che potrebbero avere una possibilità. L’Olanda ha giocatori con esperienza".

(Adnkronos)