Gamondi Roma: un’altra vittoria. Ora testa al big match contro il San Paolo C8

La Gamondi Roma vince ancora (2-0 all’Atletico Eur) e si presenta nel migliore dei modi alla super sfida contro il San Paolo C8. Il club del presidente Michele Villani, di cui LaRoma24.it è partner ufficiale, è attualmente a quota 52 punti in campionato, a meno 4 dai blucerchiati che guidano la classifica con 56 punti.

La prossima settimana ci sarà il tanto atteso big match dell’Empire: per la Gamondi, l’occasione da non farsi per sfuggire per raggiungere la vetta della Lega Calcio a 8.

Intanto, in vista della partita più attesa, la Gamondi riabbraccia Scibilia, in gol contro l’Atletico Eur, e si gode il 28esimo gol in campionato di Ivan Giuliani.