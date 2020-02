FOTO - Nuovo striscione contro Pallotta: "Che ti possa fulminare Dio onnipotente"

Nonostante la storia di James Pallotta come presidente della Roma sia con ogni probabilità arrivata agli sgoccioli continuano le dure contestazioni nei suoi confronti. Nella serata di ieri è apparso un nuovo, duro striscione diretto al magnate di Boston, in via Piccolomini a Roma: "Che ti possa fulminare Dio onnipotente. Se lo facesse anch'io diventerei credente"