Fifa, Infantino: "Favorevole a discutere su una nuova regola del fuorigioco"

Presto la regola del fuorigioco potrebbe subire delle modifiche. A rivelarlo è il presidente della Fifa Gianni Infantino che giunto a Belfast per la riunione Ifab ha dichiarato: "Sono sicuramente favorevole a un confronto su un nuovo modo di guardare alla regola del fuorigioco, penso che sia ormai più una questione di comprensione. Alcune decisioni sono molto, molto rigorose ed è difficile per chi guarda capire quando è fuorigioco. Per cui dobbiamo vedere se possiamo rendere la regola più chiara, magari considerando la luce in mezzo. La tolleranza sui centimetri non risolverebbe la questione: anche se metti un margine di 10 centimetri e sono poi 11, è sempre un centimetro di più, bisogna essere chiari. In Italia, Spagna, Portogallo e Germania questo aspetto del Var non è oggetto di discussione. Non è questo il problema, è più una questione di regola e della sua applicazione che di Var in sè".