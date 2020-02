Coronavirus, Malagò: "Favorevole a trasmettere in chiaro Juve-Inter"

MEDIASET - Tra le partite che nel prossimo weekend si giocheranno a porte chiuse a causa dell'emergenza Coronavirus c'è anche il Derby d'Italia tra Juventus e Inter, in programma domenica sera alle ore 20.45. Proprio perché i tifosi di entrambe le squadre non potranno assistere alla gara dagli spalti dello Stadium è stata avanzata la proposta di trasmettere il match in chiaro. Proposta che trova l'approvazione del presidente del Coni Giovani Malagò intervenuto ai microfoni del Tg5: "Sono favorevole a trasmettere in chiaro Juve-Inter, per un fatto simbolico, ideologico, per compensare in qualche modo quella che di fatto è una mancanza di appeal". Poi ha aggiunto: "Lo sport non può che adeguarsi a quella che è la realtà del momento. Essendo il nostro mondo pieno di manifestazioni di grandissima manifestazione ci siamo dovuti adeguare. E’ una situazione molto particolare a cui non eravamo abituati e preparati. In precedenza ci sono state situazioni analoghe solo per questioni di ordine pubblico, squalifiche, interventi di organismi internazionali, ma su così ampia scala non era mai successo".