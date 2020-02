Siparietto via twitter per il virologo Roberto Burioni, che ha risposto ironicamente ad un tweet del politico Luciano Nobili che chiedeva se non fosse il caso che il premier Conte affidasse a Burioni pieni poteri per combattere il Coronavirus. Il virologo, noto tifoso della Lazio, ha risposto: "Sappia che se mi danno pieni poteri come prima cosa sciolgo l'As Roma"

Sappia che se mi danno pieni poteri come prima cosa sciolgo la asroma. :) — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) February 24, 2020