Cessione As Roma: entro mercoledì la firma, soltanto dopo il comunicato dettagliato con tutte le cifre

La Roma è sempre più vicina al passaggio di proprietà. Tutti i contratti per la cessione del club sono pronti, parliamo di oltre 500 pagine più allegati da visionare. Prevista entro mercoledì la firma, soltanto dopo il comunicato dettagliato richiesto dalla Consob con tutte le cifre. In corso in queste ore a Houston la prima riunione propedeutica al signing.

Il comunicato dettagliato arriverà soltanto dopo la firma, che viene prevista al massimo per mercoledì: sono 500 pagine di contratti più allegati da revisionare. Tra due ore a Houston inizierà la prima riunione propedeutica al signing#ASRoma #Friedkin — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) February 28, 2020