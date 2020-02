Capello: "Leclerc come De Rossi: 40 minuti per convincermi che era pronto per giocare nella Roma"

SKY SPORT - L'ex allenatore tra le altre squadre anche della Roma, Fabio Capello, ha commentato ai microfoni dell'emittente sportiva Charles Leclerc paragonando all'ex romanista Daniele De Rossi: "Alla Ferrari serve vincere. Arrivare secondi, come nel calcio, non è granché. Scelta Leclerc centrata in pieno. Hanno visto qualità superiori. A me successe nel calcio con De Rossi. Dopo quaranta minuti mi fece pensare che era già pronto per giocare nella Roma. Red Bull e Ferrari hanno fatto lo stesso. Verstappen e Leclerc, come De Rossi, hanno fatto vedere da subito doti incredibili".