"La notizia mi giunge nuova. Me la sta dando lei adesso. Non commento fantasie", è la reazione di Fabio Capello alla domanda postagli dalla trasmissione "Te la do io Tokyo" all'interno della programmazione mattutina sull'emittente radiofonica. Dalla rassegna stampa, erano emerse indiscrezioni riguardo un possibile incarico da dirigente dell'allenatore del 3° scudetto romanista con l'ingresso di Friedkin.

(Centro Suono Sport)