Lega Calcio a 8, Totti commette fallo nel finale del match contro il Frosinone: rissa sfiorata alla Longarina

Animi accesi nel finale della partita di calcio a 8 tra la Totti Sporting Club e il Frosinone andata in scena ieri sera nel centro sportivo della Longarina e terminata sul risultato di 2-2. Come riferisce il portale del quotidiano sportivo, a pochi minuti dal triplice fischio del match Francesco Totti, per recuperare un pallone rinviato dal portiere avversario, ha allargato troppo il braccio finendo per colpire il capitano ciociaro Iannuccillo, costretto ad abbandonare momentaneamente il campo per un taglio sul volto causato proprio dallo scontro. Un episodio che ha provocato un battibecco tra le due panchine che per poco non è sfociato in una vera e propria rissa. La situazione è tornata alla normalità grazie anche all'intervento dello stesso Totti che ha cercato di tranquillizzare entrambe le parti.

(corrieredellosport.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE