Belgio, attentato a Gent: due persone accoltellate in strada

Dopo l'attentato verificatosi nella giornata di oggi a Londra, arriva la notizia di un nuovo attacco, stavolta nelle strade di Gand - Gent in olandese -, nel nord del Belgio. Secondo quanto riportato dai media locali, infatti, la polizia del luogo si è ritrovata a dover aprire il fuoco verso un uomo che aveva appena accoltellato due persone in strada. La cittadina di Gent ospiterà peraltro la gara di ritorno tra Gent e Roma, valida per i sedicesimi di finale di Europa League, in programma il prossimo 27 febbraio.

? #Belgique : Coups de feu à #Gand ce dimanche, la police tire sur un homme qui aurait poignardé deux personnes en pleine rue https://t.co/SbVRYxcAkC (via @sudpresseonline) — Alerte Attentat Infos FR (@FrAlerte) February 2, 2020