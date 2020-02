Barcellona, Setièn: “L’infortunio di Dembelè è una disgrazia, mi pento di aver lasciato andare Carles Perez alla Roma”

L’ultimo infortunio di Ousmane Dembelè complica non poco la situazione del Barcellona che da qui fino a fine stagione avrà i giocatori contati. Di questo ha parlato oggi in conferenza stampa l’allenatore dei blaugrana Quique Setièn: “È una disgrazia. A sapere prima cosa sarebbe successo, non avrei mai lasciato andare alla Roma Carles Perez. Mi pento di aver dato il via libera”.