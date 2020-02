Continuano ad arrivare indiscrezioni riguardo la terza maglia della Roma per la stagione 2020/21. Ispirata al "Safari Air Max" design, la divisa ricorderà il terzo kit del 1998/99 (foto in basso), con una base nera e inserti arancio per spalle e colletto mentre sul lato ci saranno pannelli con la fantasia "Air Max". A rivelarlo è il sito specializzato sulle indiscrezioni per le divise da gioco.

(footyheadlines.com)

