Ziyech: «La trattativa con la Roma era chiusa, poi Monchi è sparito...»

ALGEMEEN DAGBLAD - E' stato uno dei grandi rimpianti delle passate sessioni di calciomercato della Roma. Hakim Ziyech torna a parlare e in una lunga intervista al quotidiano olandese è tornato anche sul suo mancato passaggio al club giallorosso ai tempi della gestione Monchi

“Tutti si preoccupano di capire in quale squadra giocherò l'anno prossimo, per me non è cosi, anche se sono una persona esigente - le parole del centrocampista dell'Ajax - Il Siviglia è senza ombra di dubbio un grande club, ma Monchi voleva portarmi con lui già ai tempi della Roma. Sembrava che la trattativa stesse procedendo perfettamente nella giusta direzione. All'improvviso è sparito e non ho più saputo nulla. Poi si è rifatto avanti quando è tornato al Siviglia, chiedendomi di seguirlo. Ma non funziona proprio così... Vedremo cosa succederà la prossima estate - conclude - adesso mi godo il momento e all'Ajax sto bene".

