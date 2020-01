Zaniolo: un'edizione speciale della Bibbia in dono al calciatore direttamente dal Papa

Un regalo non certo banale da un mittente ancor meno comune: Nicolò Zaniolo riceverà un'edizione speciale della Bibbia in dono direttamente dal Papa, il prossimo 26 gennaio, in occasione della messa che presiederà nella Basilca di San Pietro per la Domenica dedicata alla Parola di Dio. Lo ha spiegato Mons. Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, che nei mesi scorsi aveva addirittura fatto visita a Trigoria.

Il Santo Padre consegnerà la Bibbia a 40 persone in rappresentanza di tante espressioni della nostra vita quotidiana: vescovi, stranieri, sacerdoti, catechiste, detenuti, e per l'occasione anche il classe '99 della Roma.