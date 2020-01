VIDEO - Il siparietto tra Fonseca e Rizzitelli nell'intervista: "Mi hai emozionato sotto la Curva Sud"

Prima del derby, Ruggiero Rizzitelli è passato sotto la Curva Sud agitando la sciarpa della Roma e ricevendo applausi ed ovazioni in cambio che l'hanno reso visibilmente emozionato. Nel post partita, al momento dell'intervista a Roma TV, dove l'ex attaccante è opinionista, Paulo Fonseca ha interrotto la domanda di Rizzi-gol per raccontare le sue sensazioni: "Tu mi hai emozionato prima della partita. E' stato un bellissimo momento, io non ce l'avrei fatta, avrei pianto soltanto. Noi che siamo nel calcio viviamo per momenti così".

"Viviamo per questi momenti" ? L'emozione di Paulo Fonseca per il ritorno sotto la Sud di Ruggiero Rizzitelli