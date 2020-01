VIDEO - Il Roma Club Madrid invita De Rossi in Spagna: "Ti aspettiamo, ti faremo sentire come in Curva Sud"

Ieri Daniele De Rossi ha lasciato l'Argentina e, dopo aver detto addio al Boca Juniors e al calcio giocato, questa mattina è sbarcato a Fiumicino intorno alle 7 in compagnia di sua moglie Sarah Felberbaum. L'ex capitano giallorosso è dunque tornato a casa e il Roma Club Madrid, che da maggio scorso, da quando il centrocampista di Ostia ha lasciato la Roma, ha cambiato il nome intitolandolo all'ex 16, ha voluto inviare a De Rossi un messaggio in cui viene invitato in Spagna a guardare una partita insieme. "Ti aspettiamo con panino e birra proprio come hai detto tu e ti faremo sentire come se fossi in Curva Sud. Le porte del nostro Roma Club saranno sempre aperte per te" è il messaggio lanciato dal Roma Club Madrid che ha poi condiviso sul proprio profilo Instagram un post scherzoso: "Non tanto Danié perché a Madrid abbiamo un Roma Club in tuo onore, eh... Più che altro perché il panino sennò tocca buttarlo e la birra si scialisce! E poi ti abbiamo riservato la tessera socio N°16, così avrai 50 centesimi di sconto su ogni consumazione! Approfitta finché sei in tempo... E bentornato a casa!"