VIDEO - Fonseca dopo l'abbraccio dei tifosi al 'Tre Fontane': "Speriamo di rendervi orgogliosi di noi. Insieme possiamo vincere"

La Roma ha aperto il 2020 tra l'affetto dei suoi tifosi nell'allenamento aperto allo stadio 'Tre Fontane' con circa 2500 sostenitori giallorossi presenti. Dopo la seduta della squadra, sotto gli occhi anche del ds Petrachi e del Ceo Fienga, il tecnico Paulo Fonseca ha ringraziato i tifosi presenti: "Siamo molti contenti di fare gli auguri in questo momento e in questo stadio a nome della società e della squadra. Vi ringrazio di cuore per il vostro calore e supporto. Siete sempre fantastici con la squadra e con il club, ci date coraggio e forza. Speriamo che voi siate orgogliosi di noi come noi siamo orgogliosi di voi. Tutti insieme siamo più forti, insieme possiamo vincere. Buon anno e forza Roma".

