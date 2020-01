Twitter, Mkhitaryan nominato giocatore armeno dell'anno: "È sempre un onore per me, grazie a tutti"

Henrikh Mkhitaryan è stato nominato miglior giocatore armeno dell'anno. L'esterno è stato nominato per la nona volta in carriera a questo premio. Per festeggiare su Twitter ha postato un messaggio per ringraziare tutti coloro che lo hanno votato. Queste le sue parole: "È sempre un onore per me essere votato come miglior giocatore dell'anno per il mio paese, per la nona volta. Grazie a tutti coloro che hanno votato".

It is always an honor for me to be voted as MY COUNTRY’s Player of the Year, for the 9th time now ???Thanks to all those who have voted ?????? #armenia #bestplayer #award #micki #mkhitaryan #heno pic.twitter.com/Mle8pfQaKX

— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) January 29, 2020