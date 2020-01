Twitter, la Roma commemora la Giornata della Memoria: "Il nostro pensiero va a tutte le vittime dell'Olocausto" (VIDEO)

Oggi, in tutto il mondo, si celebra il Giorno della Memoria, una ricorrenza dove si commemorano le tantissime vittime dell'Olocausto, una pagina indelebile della storia dell'umanità. Anche la Roma ha voluto ricordare quelle persone perseguitate durante la Shoah attraverso un video pubblicato sui propri profili social in cui viene riproposta uno stralcio dell'intervista rilasciata da Alberto Sed, un ebreo tifoso giallorosso sopravvissuto alle atrocità dei campi di concentramento e recentemente scomparso. "Nella Giornata Della Memoria, il nostro pensiero va a tutti gli innocenti la cui vita è stata sconvolta dall'Olocausto e alle vittime di persecuzione in tutto il mondo. Alberto Sed ci ha lasciato pochi mesi fa, ma il suo messaggio non verrà mai dimenticato" è il tweet condiviso dal club giallorosso.

