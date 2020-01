Totti e il rapporto con Mihajlovic: “Ho esordito grazie a lui. Ora sto conoscendo l’uomo, riuscirà a vincere anche questa partita” (VIDEO)

DAZN - Arrivano altre parole di Francesco Totti rilasciate durante la lunga intervista all’interno della rubrica “Linea Diletta”. Oggi l’ex capitano della Roma racconta il suo rapporto con Sinisa Mihajlovic. Queste le sue parole:

“Diciamo che è stato Sinisa a far sì che io potessi esordire. Aveva un grande rapporto con Boskov ed è stata una sua iniziativa che il mister ha ascoltato. Inizialmente pensavo ce l’avesse con Rizzitelli perché era vicino a me e invece no. Ho detto grazie a Sinisa in tante occasioni e tutt’ora abbiamo un bellissimo rapporto. In questo momento delicato sto conoscendo l’uomo e riuscirà a vincere anche questa partita”.