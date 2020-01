Totti: "Da dirigente spesso avevo voglia di togliermi la giacca e tornare in campo. Potevo dire ancora la mia"

DAZN - Il 15 gennaio prossimo andrà in onda sulla piattaforma digitale l'intervista integrale rilasciata da Francesco Totti all'interno della rubrica 'Linea Diletta'. Questo un estratto delle parole dell'ex dirigente giallorosso dopo le anticipazioni della settimana scorsa:

Ti abbiamo visto nella veste di dirigente, ma c'è stata una partita in cui hai detto 'Basta! Adesso mi strappo la giacca...'

"Una? (ride ndr). Da fuori è tutto più facile, diventa tutto semplice, tutti siamo più forti, più bravi perché ti dicono 'perché non hai fatto questo, perché non hai fatto quello...' Essendo stato anche in campo sai che sono due cose completamente diverse. In parecchie partite avevo voglia di spogliarmi anche perché, con tutto rispetto, potevo dire ancora la mia. Per quello che ci sta in giro... (ride ndr)"