Stadio Roma, archiviata l'indagine sulla Raggi: nessun abuso nella pubblicazione del progetto

E' arrivata l'archiviazione dell'indagine riguardante la sindaca Virginia Raggi, avviata a seguito di un esposto presentato dall'architetto Francesco Sanvitto. Nell'esposto si ipotizzava l'abuso di ufficio relativamente alle procedure adottate dal Comune nella pubblicazione del progetto dello Stadio di Tor di Valle prima di farlo approvare dal Consiglio Comunale.

Secondo il gip di Roma Costantino de Robbio “non ci sono elementi per desumere che la sindaca abbia intenzionalmente agito per favorire qualcuno e non sembrano potersi ricavare da un ulteriore eventuale approfondimento delle indagini come richiesto dall’apponente”.

