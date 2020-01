Stadio Roma: a fine mese il passaggio di consegne tra Parnasi e Vitek. Poi riprenderà l'iter amministrativo

Tempi ancora lungi per la parte finale dell'iter dello stadio della Roma. Il giornalista de 'Il Tempo' Fernando Magliaro su Twitter ha dato gli ultimi aggiornamenti sulle ultime fasi del percorso burocratico del nuovo impianto di Tor di Valle.

Primo passaggio cruciale del 2020 è l'ingresso nell'affare del magnate ceco Radovan Vitek, che rileverà dalla Parsitalia di Luca Parnasi sia i terreni dell'ex ippodromo che il progetto. Una fase che secondo il cronista si concluderà entro fine mese. Dopodiché dovrebbero riprendere i colloqui tra Campidoglio e proponenti (previste poche sedute) e a quel punto inizierà l'atto finale con le votazioni in Assemblea Capitolina.

Fino a fine mese non sono previsti aggiornamenti sulla vicenda Stadio di Tor di Valle .

