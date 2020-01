Serie A: le designazioni per il prossimo turno rimandate di qualche ora per i test atletici

Erano attese in mattinata, come di consueto, le designazioni arbitrali della 19esima giornata di campionato, ma i test atletici in programma nel primo pomeriggio ne stanno tardando l’uscita. Le designazioni saranno pubblicate verso sera (ma non è escluso anche prima), come riporta l’ex arbitro Luca Marelli su twitter

Le designazioni per il prossimo turno di #SerieA stanno tardando di ore.

Nessun mistero: nel primo pomeriggio sono in programma i test atletici. Le designazioni saranno pubblicate verso sera (ma non è escluso anche prima). Ciao. — Luca Marelli (@LucaMarelli72) January 9, 2020