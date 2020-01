Roma-Torino, l'ex arbitro Marelli commenta: "Mano di Izzo? Giusto non ammonire”

La Roma perde in casa contro il Torino la prima partita stagionale. A far discutere però non sono state soprattutto le decisioni arbitrali del direttore di gara Di Bello, che ieri sera, secondo alcuni, avrebbe condizionato la partita. In merito a questo tema ha parlato l'ex arbitro di Serie A Luca Marelli, che in un articolo ha analizzato i vari episodi del match di ieri sera all'Olimpico.

In questa analisi si può trovare anche il fallo di mano compiuto da Izzo al minuto 74, a seguito del quale i giocatori giallorossi hanno chiesto il secondo cartellino giallo e quindi l'espulsione per il difensore granata. L'analisi di Marelli però fa emergere un'altra prospettiva: "In realtà l’ammonizione sarebbe stata un errore. A pagina 95, nel capitolo dedicato alle ammonizioni per comportamento antisportivo, è sancito che il cartellino giallo deve essere comminato per un fallo di mano che interrompa un’azione potenzialmente pericolosa.

E’ stato abbandonato da un decennio abbondante il concetto di “fallo di mano plateale” e, su un cross in area, non è prevista alcuna sanzione per il semplice motivo che il possesso del pallone è momentaneamente vacante".

(lucamarelli.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE