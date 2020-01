Deloitte: la Roma nella "top 20" dei club che hanno generato maggior fatturato al mondo (FOTO)

Da molti anni la Roma ha intrapreso una campagna di promozione del marchio in tutto il mondo che ha portato grandi risultati. Grazie a questi sono salite anche le entrate che hanno permesso al club di essere inserito fra le 20 società che hanno fatturato di più al mondo. Ben 231 milioni per i giallorossi che si posizionano al sedicesimo posto. Classifica guidata dal Barcellona con 840.8 milioni, seguito da Real Madrid e Manchester United. Nella classifica anche Juventus (decima a 459.7m), Inter (quattordicesima a 364.6) e Napoli (ventesima a 207.4).

(Deloitte)

In #DFML2020 @FCBarcelona has pulled away from domestic rivals @realmadriden (2nd) and Money League rivals @ManUtd (3rd), finishing top by the widest margin in Money League history (€83.5m) – find out more https://t.co/3lu0Wc6T2O pic.twitter.com/eJFpiXxy2s

— Deloitte UK (@DeloitteUK) January 14, 2020