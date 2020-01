Razzismo, Gravina: "Il ricorso alla tecnologia permetterà di individuare i responsabili di questi atti ignobili"

SKY SPORT - A margine dell'evento 'Fuori il razzismo dagli stadi' è intervenuto ai microfoni dell'emittente satellitare Gabriele Gravina, presidente della FIGC. "Arriva un messaggio di grande importanza e positività - ha dichiarato il dirigente sportivo - il calcio italiano vuole erigere un muro per espellere dal nostro sistema tutti quelli che mettano in atto comportamenti discriminatori, non solo razziali ma anche territoriali”.

Sulla possibilità di individuare chi si renda responsabile di atti razzisti attraverso la tecnologia:

“È un intervento che può essere definito a medio termine. Quello a lungo termine riguarda il processo di educazione e formazione, il ricorso alla tecnologia invece permetterà l’individuazione sonora e visiva di tutti coloro che si rendano colpevoli di questo ignobile atto”

Sugli sviluppi del nuovo sistema:

“La presentazione penso che la perfezioneremo la settimana prossima. In via sperimentale lo avvieremo in tempi rapidi, poi sensibilizzeremo tutte le parti in causa, le leghe e le società, per l’adozione di questo nuovo sistema”.