Quote, Parma-Roma: Kalinic e il sortilegio del 16 gennaio. Il ritorno al gol dopo un anno esatto vale 2,75

Se contano corsi e ricorsi, nel match di questa sera tra Parma e Roma, valido per gli ottavi di Coppa Italia, bisogna scommettere su un gol di Kalinic. Il croato sarà chiamato in campo dall’inizio per la terza volta in questa stagione, a causa della squalifica di Dzeko. La cosa curiosa è che il suo ultimo gol è distante un anno esatto e risale al 16 gennaio 2019, quando aprì le marcature per il suo Atletico Madrid nel match di Copa del Rey contro il Girona. La doppia ricorrenza, sulla data e sulla competizione (la Copa del Rey è omologa alla Coppa Italia) può essere sufficiente a puntare sul ritorno al gol di Kalinic, dato a 2,75 su Stanleybet.it. Un’apertura di credito limitata, visto che due suoi compagni non attaccanti come Kolarov e Veretout sono a quota più bassa, 2,20, al pari della punta del Parma Inglese.

(agipronews)