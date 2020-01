Paredes: "De Rossi mi aveva detto che voleva tornare in Italia, gli mancava la figlia"

TYCSPORT - È passato quasi un mese da quando Daniele De Rossi, in conferenza stampa, aveva annunciato di voler lasciare il Boca Juniors e il calcio giocato per stare più vicino alla sua famiglia. A distanza di tempo, a parlare di quel giorno, è stato il centrocampista del Psg, nonché ex compagno di squadra di De Rossi ai tempi della Roma, Leandro Paredes il quale, intervenuto ai microfoni dell'emittente televisiva argentina, ha dichiarato: "Ho parlato con De Rossi prima della conferenza di addio, mi ha detto che stava per andarsene, che gli mancava molto la figlia (Gaia ndr). L'ho capito, è molto difficile lasciare la famiglia, voleva tornare".